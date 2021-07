Arisa non tradisce Maria De Filippi e torna ad Amici: la rinuncia al nuovo programma e al cachet stellare (Di mercoledì 7 luglio 2021) Arisa si sta godendo la sua estate dopo una stagione di Amici di Maria De Filippi che l’ha incoronata una delle favorite da pubblico e studenti. La cantante, per la gioia dei fan, potrebbe ora tornare nuovamente nella 21esima edizione del talent show Mediaset. Sarebbe lei infatti la prima insegnante confermata da Maria De Filippi, come riportano alcune indiscrezioni. E proprio per non tradire la fiducia di Queen Mary, Arisa avrebbe rinunciato a partecipare a un’altra trasmissione a un cachet molto sostanzioso. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 luglio 2021)si sta godendo la sua estate dopo una stagione didiDeche l’ha incoronata una delle favorite da pubblico e studenti. La cantante, per la gioia dei fan, potrebbe orare nuovamente nella 21esima edizione del talent show Mediaset. Sarebbe lei infatti la prima insegnante confermata daDe, come riportano alcune indiscrezioni. E proprio per non tradire la fiducia di Queen Mary,avrebbeto a partecipare a un’altra trasmissione a unmolto sostanzioso. ...

