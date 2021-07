Argentina, Messi: «È stata dura, ma meritiamo questa finale» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lionel Messi ha commentato la conquista della finale di Copa America da parte della sua Argentina Lionel Messi, fenomeno dell’Argentina attualmente svincolato sulla carta, ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale Argentina dopo la vittoria contro la Colombia in semifinale di Copa America. «Già nella precedente edizione il gruppo si era dimostrato forte, dando una buona immagine di esso: ora è arrivata la finale. È stata dura, ma la meritiamo, perché l’abbiamo cercata. A tratti è stato difficile, ma ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lionelha commentato la conquista delladi Copa America da parte della suaLionel, fenomeno dell’attualmente svincolato sulla carta, ha parlato ai canali ufficiali della Nazionaledopo la vittoria contro la Colombia in semidi Copa America. «Già nella precedente edizione il gruppo si era dimostrato forte, dando una buona immagine di esso: ora è arrivata la. È, ma la, perché l’abbiamo cercata. A tratti è stato difficile, ma ...

Advertising

FBiasin : Ah, nel frattempo #Lautaro (gol) e #Messi (assist) portano l'#Argentina in finale di #CopaAmerica. Così, per gradir… - GoalItalia : Messi-Neymar, amici 'nemici' ?? Brasile-Argentina: la finale della Copa America 2021 promette spettacolo ?????????? - desimpedidos : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA! LIONEL MESSI! - GistLanding : Morata Italy Argentina #glitchsessions Martinez Messi Copa America Chiellini Tinubu Olmo Emerson Brazil Unai Simon… - YHLQMEDLG : brasiliani che “ah ma io tifo Argentina per Messi” MESSI VAI PRA PUTA QUE PARIU OH CARALHO -