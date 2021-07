Amici: Sangiovanni ospite di Casa Comello (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il 13 luglio torna su TimVision “Casa Comello”, il programma condotto da Lodovica Comello. Nella prima puntata della nuova stagione saranno protagonisti gli autori dei tormentoni estivi di questo 2021: tra loro, ci sarà anche Sangiovanni, il vincitore della categoria canto di Amici 20. Una volta uscito da Amici, Sangiovanni ha ottenuto grande successo soprattutto grazie alla sua hit Malibù: il brano, lanciato all’interno del talent, è stato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il 13 luglio torna su TimVision “”, il programma condotto da Lodovica. Nella prima puntata della nuova stagione saranno protagonisti gli autori dei tormentoni estivi di questo 2021: tra loro, ci sarà anche, il vincitore della categoria canto di20. Una volta uscito daha ottenuto grande successo soprattutto grazie alla sua hit Malibù: il brano, lanciato all’interno del talent, è stato Articolo completo: dal blog SoloDonna

