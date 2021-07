Almanacco del 07-07-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 luglio 2021)del giorno mercoledì 7 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San panteno o panteno Venus Come direbbe suite a sto su ita 6 no la nostra spina nel fianco il nostro principe del foro è il 7 luglio mercoledì tante no Pantene Roger è Pantano è il nome di derivazione greca poi latinizzato in pandenus con il significato di dedicato a Dio Il proverbio dice le piogge d’estate sono di corte durate sto solamente al Nord vediamo che non mancano i temporali sono nati oggi Vittorio De Sica Ringo Starr Licia Colò noi di corsa andiamo a fare gli auguri veloci veloci ai nativi oggiIo oggi come sempre un piacere leggervi ritrovarvi sentirvi Allora ...