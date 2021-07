Addio a Carlos Reutemann: chi era l’ex pilota della F1 e politico (Di mercoledì 7 luglio 2021) È scomparso Carlos Reutemann, noto e stimato ex pilota della F1, con un passato anche in Ferrari, ed ex politico: chi era, informazioni su di lui Carlos Reutemann, Fonte foto: Instagram (@ scuderiaferrari)Una brutta e triste notizia colpisce tutti gli appassionati della F1 e gli amanti dello sport in generale, tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzare e stimare un grande ex pilota quali era Carlos Reutemann: quest’ultimo è purtroppo scomparso oggi, chi era, le informazioni su di lui. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 luglio 2021) È scomparso, noto e stimato exF1, con un passato anche in Ferrari, ed ex: chi era, informazioni su di lui, Fonte foto: Instagram (@ scuderiaferrari)Una brutta e triste notizia colpisce tutti gli appassionatiF1 e gli amanti dello sport in generale, tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzare e stimare un grande exquali era: quest’ultimo è purtroppo scomparso oggi, chi era, le informazioni su di lui. ...

Advertising

Gazzetta_it : F1 Addio a Carlos #Reutemann. L'ex Ferrari se ne va all'età di 79 anni - MutiLeonilde : RT @mariobianchi18: Un ottimo pilota ed un gran signore, come Clay Regazzoni. - EnzoMas48 : Addio al grande ex pilota di F1 e senatore argentino Carlos Reutemann, condoglianze alla famiglia - dinoadduci : Addio a Carlos Reutemann. L'ex Ferrari se ne va a 79 anni - viaggiareonthe1 : Motorsport in lutto - Addio a Carlos Reutemann -