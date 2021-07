Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Visciano, accoltella fratello durante lite: arrestato - anteprima24 : ** Accoltella il fratello durante una lite: un arresto nel Napoletano ** - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Lite a Visciano, accoltella il fratello poi cerca di aggredire i carabinieri - mattinodinapoli : Lite a Visciano, accoltella il fratello poi cerca di aggredire i carabinieri - SkyTG24 : Visciano, accoltella fratello durante lite: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltella fratello

All'uomo non è bastato ferire il. Ha minacciato anche i militari dicendo loro di non immischiarsi in faccende familiari. E' così finito in manette e ora attende giudizio in una cella del ...All'uomo non è bastato ferire il. Ha minacciato anche i militari dicendo loro di non immischiarsi in faccende familiari . E' così finito in manette e ora attende giudizio in una cella del ...Accoltella il fratello durante una lite e poi minaccia i carabinieri. È accaduto a Visciano, in provincia di Napoli: arrestato dai carabinieri un 53enne del posto, già noto alle ...Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver accoltellato il fratello durante una lite e poi minacciato i militari. La vicenda è accaduta a Visciano, in provincia di Napoli ...