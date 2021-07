Vierchowod | «I difensori non sanno più difendere | vogliono giocare la palla e non sanno marcare»

(Di martedì 6 luglio 2021) Pietro, 62 anni da Calcinate. “Lo Zar”. Campione del mondo in Spagna 82, una Champions League con la Juventus nel 1996, perno difensivo della grande Samp di Boskov. A 41 anni inseguiva Ronaldo il Fenomeno, quasi alla stessa velocità: “Stavo benissimo, avrei potuto continuare adi più. La gente mi diceva che era uno scherzo della natura, ma è l’allenamento quotidiano che mi ha aiutato. Quando ero giovane, tecnicamente non ero bravo. Sono migliorato molto perché mi allenavo due ore in più rispetto al resto dei compagni”. El Pais ha intervistatosul mestiere del difensore. Che è una cosa un po’ diversa da quella ...

...succede quando cambia una figura così importante? Come si riorganizza la fase difensiva? Quale compito attende idavanti a chi protegge la porta? Ne abbiamo parlato con Pietro, ......uno dei miglioricentrali che il calcio italiano abbia mai prodotto. La sua marcatura a uomo ha fatto scuola, ispirando i futuri specialisti come Claudio Gentile e PietroIntervista al El Pais: "Chiellini è l'ultimo grande difensore italiano, Bonucci no. Ora i difensori non marcano, e vogliono giocare la palla" ...Le grandi imprese della nazionale azzurra sono sempre nate da grandi marcature sul giocatore più pericoloso degli avversari. Per questo la sfida tra il ...