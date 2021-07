Variante delta: crescono i contagi in Europa, Italia compresa (Di martedì 6 luglio 2021) La Variante delta sta preoccupando l'Europa: la curva dei contagi di Covid è tornata a salire in Italia e in altri 9 Paesi europei. L'aumento, che nella maggior parte dei casi è di tipo lineare e che ... Leggi su globalist (Di martedì 6 luglio 2021) Lasta preoccupando l': la curva deidi Covid è tornata a salire ine in altri 9 Paesi europei. L'aumento, che nella maggior parte dei casi è di tipo lineare e che ...

Advertising

ilariacapua : In USA i vaccini registrati continuano ad essere efficaci contro la variante Delta. - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Luglio: Aeroporti, ingresso libero alla Variante. “Delta” in Italia - repubblica : Variante Delta: 'Hanno aggirato la quarantena', allarme a Roma per 60 tifosi inglesi che sono andati allo stadio - AdornatoAntonio : RT @ilfattoblog: 'Vista la piega degli eventi, per salvare l’umanità sarà indispensabile mettere in atto qualcosa di più impegnativo di una… - LuigiIvanV : RT @IlZebraapois: Abrignani vuole l'obbligo vaccinale anche se poi afferma che la variante Delta in UK si sta trasformando in una leggera i… -