State of Play: data ufficiale dell’evento dedicato a PS5 e PS4, focus su Deathloop – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 6 luglio 2021) Sony ha annunciato la data ufficiale del nuovo State of Play, un evento dedicato ai giochi per PS5 e PS4 che includerà uno speciale focus su Deathloop.. Il nuovo State of Play ha finalmente una data ufficiale, appena annunciata da Sony: l’evento dedicato ai prossimi giochi in uscita su PS5 e PS4 verrà trasmesso l’8 luglio alle 23.00, ora italiana. Nello specifico, la presentazione sarà focalizzata su Deathloop, l’attesa esclusiva console sviluppata da ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 luglio 2021) Sony ha annunciato ladel nuovoof, un eventoai giochi per PS5 e PS4 che includerà uno specialesu.. Il nuovoofha finalmente una, appena annunciata da Sony: l’eventoai prossimi giochi in uscita su PS5 e PS4 verrà trasmesso l’8 luglio alle 23.00, ora italiana. Nello specifico, la presentazione sarà focalizzata su, l’attesa esclusivasviluppata da ...

Advertising

PlayStationIT : Un nuovo State of Play arriva questo giovedì. Collegatevi per un tuffo nel gameplay di Deathloop e altri aggiorname… - rtl1025 : ?? “A #MarieCurie chiesero 'cosa si prova ad essere sposati con un genio?' Lei rispose: non lo so, chiedetelo a mio… - GeekGoGenerati1 : #stateofplay: Annunciata la data ufficiale #PS5 #PS4 - badtasteit : Sony annuncia un nuovo #StateofPlay in arrivo questa settimana - RoyaleFrancesco : RT @PlayStationIT: Un nuovo State of Play arriva questo giovedì. Collegatevi per un tuffo nel gameplay di Deathloop e altri aggiornamenti s… -