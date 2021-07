Raffaella Carrà e l' assalto di Roberto Benigni a Fantastico nel 1991 - VIDEO RAI

(Di martedì 6 luglio 2021) E' ilquando durante12 va in onda uno dei siparietti più divertenti della storia della tv italiana. Un irrefrenabileabbraccia in direttache cade a...

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - OhWhatFun__ : RT @see_lallero: RAFFAELLA CARRÀ ORA IN DIFFUSIONE AUDIO ALLO STADIO WEMBLEY DI LONDRA. #ItaliaSpagna - Brixio651 : Raffaella Carrà -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

E' Italia - Spagna , è la sfida che in tanti aspettavano, è la semifinale degli Europei 2021. Con un pensiero rivolto a, icona televisiva notissima in entrambi gli Stati, le Furie Rosse e gli azzurri scendono in campo per giocarsi un posto in finale. Una finale che vedrà Italia o Spagna opposta a ...C'era attesa per vedere e sentire il riscaldamento degli azzurri perché nella playlist che accompagna i giocatori prima del match è stata inserito anche un successo diche ci ha ...