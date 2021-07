Orietta Berti svela il retroscena inaspettato: quel “Bacio trasgressivo” (Di martedì 6 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Orietta Berti sorprende, nella sua intervista ha svelato chi è stato il suo vero Bacio trasgressivo: ecco le parole. Torna al centro dell’attenzione la cantante dai capelli rossi che proprio in queste settimane è sulla cresta dell’onda per il brano dell’estate Mille con Fedez e Achille Lauro. Ma nelle ultime ore ha sorprendere sono state Leggi su youmovies (Di martedì 6 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sorprende, nella sua intervista hato chi è stato il suo vero: ecco le parole. Torna al centro dell’attenzione la cantante dai capelli rossi che proprio in queste settimane è sulla cresta dell’onda per il brano dell’estate Mille con Fedez e Achille Lauro. Ma nelle ultime ore ha sorprendere sono state

Advertising

mukedammit : RT @BigMaxOfficial: CARA SPAGNA, NON HAI SCAMPO. NOI ITALIANI SIAMO PROTETTI DA ORIETTA BERTI, PATRONA DELLA NAZIONALE ITALIANA. #Italia… - BigMaxOfficial : RT @BigMaxOfficial: CARA SPAGNA, NON HAI SCAMPO. NOI ITALIANI SIAMO PROTETTI DA ORIETTA BERTI, PATRONA DELLA NAZIONALE ITALIANA. #Italia… - oooldsport : RT @_Lalluby_: ???? KING LINO BANFI E QUEEN ORIETTA BERTI PENSATECI VOI ???? #ItaliaSpagna - chrisiliae : RT @BigMaxOfficial: CARA SPAGNA, NON HAI SCAMPO. NOI ITALIANI SIAMO PROTETTI DA ORIETTA BERTI, PATRONA DELLA NAZIONALE ITALIANA. #Italia… - vansrovinate : RT @BigMaxOfficial: CARA SPAGNA, NON HAI SCAMPO. NOI ITALIANI SIAMO PROTETTI DA ORIETTA BERTI, PATRONA DELLA NAZIONALE ITALIANA. #Italia… -