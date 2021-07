Milan, Capuano: “Hauge? Non lo venderei ad una cifra sotto i 10 milioni” (Di martedì 6 luglio 2021) Il giornalista Giovanni Capuano ha parlato della possibile cessione di Jens Petter Hauge da parte del Milan. Questo il suo pensiero Leggi su pianetamilan (Di martedì 6 luglio 2021) Il giornalista Giovanniha parlato della possibile cessione di Jens Petterda parte del. Questo il suo pensiero

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, @capuanogio a @tutticonvocati: '@jenspetter99? Non lo venderei ad una cifra sotto i 10 milioni' -… - Triplete12 : RT @Agato_Agato: Capuano e la prova di forza del Milan con Donnarumma // Capuano e lo scenario preoccupante per l'Inter con Lautaro a un an… - MILANO31736810 : RT @Agato_Agato: Capuano e la prova di forza del Milan con Donnarumma // Capuano e lo scenario preoccupante per l'Inter con Lautaro a un an… - gilnar76 : Capuano: «Hauge? Non lo venderei per meno di 10 milioni di euro» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - milansette : Capuano su Hauge: 'Non lo venderei a meno di dieci milioni' #acmilan #rossoneri -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Capuano Milan, i tifosi dicono no alla cessione: Via solo in prestito Cessione definitiva o prestito Il giornalista Giovanni Capuano dal suo account Twitter pone la ...per un giocatore che da febbraio in poi (non per infortunio) ha giocato solo 86 minuti nel Milan, ...

Capuano smonta Hauge, è polemica sui social - Social Sta entrando nel vivo il mercato del Milan che ha un occhio su possibili nuovi arrivi ed un altro verso le cessioni. Vicino a fare le ... Al riguardo si esprime anche Giovanni Capuano. Il giornalista di ...

Capuano su Hauge: "Non lo venderei a meno di dieci milioni" Milan News Tuttosport - Milan freddo sul tema Coutinho In Spagna sostengono che al Milan sia stato offerto Coutihno. Non si esclude, dunque, che in via Aldo Rossi si sia aperta una riflessione. Il Barcellona non ha grandi aspettative sul cartellino ...

Capuano su Hauge: "Non lo venderei a meno di dieci milioni" Intervenuto ai microfoni di 'Tutticonvocati' il giornalista Giovanni Capuano ha parlato del possibile addio di Hauge al Milan. Queste le sue parole: "Hauge a una cifra sotto i 10 ...

Cessione definitiva o prestito Il giornalista Giovannidal suo account Twitter pone la ...per un giocatore che da febbraio in poi (non per infortunio) ha giocato solo 86 minuti nel, ...Sta entrando nel vivo il mercato delche ha un occhio su possibili nuovi arrivi ed un altro verso le cessioni. Vicino a fare le ... Al riguardo si esprime anche Giovanni. Il giornalista di ...In Spagna sostengono che al Milan sia stato offerto Coutihno. Non si esclude, dunque, che in via Aldo Rossi si sia aperta una riflessione. Il Barcellona non ha grandi aspettative sul cartellino ...Intervenuto ai microfoni di 'Tutticonvocati' il giornalista Giovanni Capuano ha parlato del possibile addio di Hauge al Milan. Queste le sue parole: "Hauge a una cifra sotto i 10 ...