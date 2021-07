Mancini: “Sfida durissima, ma non è ancora finita. Ora la finale” (Di martedì 6 luglio 2021) Donnarumma, che ha parato il rigore decisivo: «Ringraziamo tutti: la gente e noi che ce l'abbiamo messa tutta» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 6 luglio 2021) Donnarumma, che ha parato il rigore decisivo: «Ringraziamo tutti: la gente e noi che ce l'abbiamo messa tutta»

Advertising

thesaint1977 : Era la sfida tra due allenatori appassionati ciclisti. In pratica: Luis Enrique ha tirato per tutta la gara, Manc… - alessio_lento : Sofferenza infinita, ma l’#ITA di Roberto #Mancini vola in FINALEEEEEE di #EURO2020! Un miracolo sportivo, quello a… - lo_360 : Indipendentemente da come finiranno questi rigori #LuisEnrique ha stravinto la sfida con #Mancini Partita preparat… - claudio03252720 : RT @FIGC: Domani l'ultima partita del girone per l'Italia, per decidere in che parte del tabellone finiranno gli #Azzurri. Contro il #Galle… - claudio03252720 : RT @FIGC: ??? Gli #Azzurri di Roberto #Mancini trionfano anche in televisione: circa il 57% di #share per la sfida contro la Turchia. Su @R… -