L' allarme di Visco per le piccole banche

(Di martedì 6 luglio 2021) In tutta Europa lehanno rappresentato uno dei canali principali attraverso cui i governi hanno dato sostegno a famiglie e imprese. E gli utili finora riportati hanno mostrato che in generale sono state in grado di affrontare lo shock con perdite limitate. Ma la preoccupazione per la loro tenuta post Covid cresce in Europa come in Italia a causa delle previsioni di aumento degli Npl, i crediti deteriorati, che, come ha ribadito ieri il capo della vigilanza della Bce, Andrea Enria, durante un’audizione alla commissione finanze del Senato, non è possibile quantificare adesso. “Non conosciamo ancora quale sarà l’entità dei nuovi crediti deteriorati e l’arco temporale ...