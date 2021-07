La stampa spagnola orgogliosa della Rossa, "Maledetti rigori" (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - "Orgogliosi, oggi più che mai, del nostro calcio. Emozionante fino alla fine, la Spagna giocato alla grande in questo EURO2020 e ci regalerà tanti successi in futuro. Congratulazioni all'Italia per la qualificazione alla finale". Lo scrive il premier spagnolo Pedro Sanchez. Amarezza per l'eliminazione, ma con la consapevolezza di una partita giocata in modo aperto da Spagna e Italia. I siti della stampa spagnola maledicono la lotteria dei rigori, ma sono orgogliosi della Rossa. "Con la cabeza bien alta" "A testa alta" titola il sito spagnolo di AS "Con la cabeza bien alta" ed è ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - "Orgogliosi, oggi più che mai, del nostro calcio. Emozionante fino alla fine, la Spagna giocato alla grande in questo EURO2020 e ci regalerà tanti successi in futuro. Congratulazioni all'Italia per la qualificazione alla finale". Lo scrive il premier spagnolo Pedro Sanchez. Amarezza per l'eliminazione, ma con la consapevolezza di una partita giocata in modo aperto da Spagna e Italia. I sitimaledicono la lotteria dei, ma sono orgogliosi. "Con la cabeza bien alta" "A testa alta" titola il sito spagnolo di AS "Con la cabeza bien alta" ed è ...

