Juventus | Arthur pensa all’operazione | i possibili tempi di recupero

Arthur starebbe pensando di operarsi per risolvere un problema alla gamba destra che si porta dietro da tempo: i possibili tempi di recupero Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Arthur starebbe valutando la possibile operazione alla gamba destra, per risolvere il problema della calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea (fra tibia e perone) rimediata nella passata stagione. Lo scorso anno il brasiliano ha deciso di non operarsi, stringendo anche i denti.

