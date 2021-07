Italia-Spagna, Marcos Senna: “Verratti la cosa più simile a Xavi” (Di martedì 6 luglio 2021) “Se l’Italia si sta ‘spagnolizzando’? Senz’altro. L’Italia resta l’Italia con la sua forza e la sua esperienza, però è innegabile che il gioco attuale sia storicamente diverso rispetto al passato. L’Italia di Mancini vuole la palla, la va a cercare, la tratta bene e quando segna non aspetta il contropiede ma cerca il secondo e il terzo gol. È la prima volta che la vedo giocare in maniera così aggressiva”. Queste le dichiarazioni di Marcos Senna, ex Villareal, Nazionale spagnolo e campione d’Europa 2008. Nel giorno di Italia-Spagna, l’ex centrocampista, ai ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) “Se l’si sta ‘spagnolizzando’? Senz’altro. L’resta l’con la sua forza e la sua esperienza, però è innegabile che il gioco attuale sia storicamente diverso rispetto al passato. L’di Mancini vuole la palla, la va a cercare, la tratta bene e quando segna non aspetta il contropiede ma cerca il secondo e il terzo gol. È la prima volta che la vedo giocare in maniera così aggressiva”. Queste le dichiarazioni di, ex Villareal, Nazionale spagnolo e campione d’Europa 2008. Nel giorno di, l’ex centrocampista, ai ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - Vivo_Azzurro : ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le… - RadioAirplay_it : #MaStasera di @mengonimarco è in #Top100 nell'#airplay EUROPEAN #chart parziale #OnAir su 229 #radio, trasmesso in… - g_sammarco : New post: Euro 2020, Italia-Spagna: le ultime dal Wembley Stadium - 80yeye80 : RT @LiveSpinoza: Questa sera prima di Italia-Spagna sarà osservato un minuto di rumore. [@Daniele_Zip] -