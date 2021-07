Italia-Spagna 5-3 d.c.r., le pagelle di StrettoWeb: Donnarumma si esalta, Jorginho con la stessa calma di chi guarda una serie su Netflix (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo 9 anni l’Italia torna in finale di un Europeo: battuta la Spagna ai calci di rigore. Le nostre pagelle L’Italia è in finale di Euro 2021! Al termine di una partita lunghissima e soffertissima, gli azzurri hanno la meglio della Spagna dagli 11 metri. Chiesa-Morata la decidono ai 90 minuti, poi Jorginho tira il rigore decisivo. Dopo 9 anni, siamo di nuovo ad un passo dal trionfo. Appuntamento a domenica. Di seguito le pagelle della nostra redazione. Donnarumma 8 – E’ di nuovo fondamentale nel primo tempo, con la parata che tiene in piedi il match. Nel ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo 9 anni l’torna in finale di un Europeo: battuta laai calci di rigore. Le nostreL’è in finale di Euro 2021! Al termine di una partita lunghissima e soffertissima, gli azzurri hanno la meglio delladagli 11 metri. Chiesa-Morata la decidono ai 90 minuti, poitira il rigore decisivo. Dopo 9 anni, siamo di nuovo ad un passo dal trionfo. Appuntamento a domenica. Di seguito ledella nostra redazione.8 – E’ di nuovo fondamentale nel primo tempo, con la parata che tiene in piedi il match. Nel ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - sar4aaaaaa : @mipiacegiocaree Ma infatti, l’allenatore fra un po’ ama più l’Italia che la Spagna HAHAHA - fiore_2021 : RT @Coninews: ???? FIESTA TRICOLORE ???? A Wembley l'Italia supera la Spagna dopo i calci di rigore e vola in FINALEEEEEEEEE! ?????? #EURO2020… -