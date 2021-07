Il ragazzino malato con la clava Selvaggia Lucarelli | una piccantissima sentenza | sapete chi è questo tizio?

(Di martedì 6 luglio 2021) "Tossicità della relazione: 10"., su Instagram, analizza le coppie in gara a Temptation Island con approccio "sociologico" e piazza un bel bollo d'infamia su Tommaso e Valentina, il duo forse più chiacchierato dell'edizione del reality trash di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Lei 40enne, lui 21enne folle di gelosia. La coppia è scoppiata a causa delle corna, sì, ma del ragazzo. Un finale non del tutto inatteso che non cancella l'idea che l'opinionista del Fatto quotidiano si è fatta dei due protagonisti in una sola settimana. "Lui finge insicurezza, ma è sicuro, dominante, abile manipolatore - è la ...

Advertising

gioannatroplini : RT @citygirl916: Ma quanto è triste vedere una donna di 40 anni zittita da un ragazzino troglodita e malato seriamente? #Temptationisland - Laurella23 : @Iperborea_ Lui è malato, ma una donna di quarant'anni che accetta e subisce delle umiliazioni e delle vessazioni d… - noemifelone : RT @citygirl916: Ma quanto è triste vedere una donna di 40 anni zittita da un ragazzino troglodita e malato seriamente? #Temptationisland - atwellbrochu : Questo è malato davvero. I divieti, il zittirla di continuo, la possessività, questo lo sai che mi dà fastidio, que… - Federica2021 : Bravo Filippo!!! Questi sono due matti!! Ma cosa sto guardando? '... Valentinaaa ti ha cornificato sto ragazzino ma… -

Ultime Notizie dalla rete : ragazzino malato

IL GIORNO

Abbiamo avuto l'orrore di questa angoscia di morte, che ogniha vissuto a modo suo". Ci ... dopo certi fatti di cronaca nera, si assiste alla slatentizzazione delvero". E i genitori ? ...In questo mondo, il padre affida a un quaderno i suoi pensieri, ma quelle parole per il ... In questoche sembra senza alcuna emotività c'è però la voglia di scoprire i veri sentimenti ...Episodi agghiaccianti ricostruiti nelle carte degli inquirenti sulla morte del 29enne Ferrazzano. Sotto inchiesta sei ragazzi foggiani ...Saman Abbas, la procura chiede al Pakistan mandato di cattura internazionale per i genitori. Il cugino 28enne arrestato in Francia ...