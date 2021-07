Grazie di tutto Raffaella. Che magnifico show scandalizzare i bacchettoni. Ombelico e Tuca Tuca scossero il Paese (Di martedì 6 luglio 2021) Iconica è l’aggettivo che più di ogni altro descrive quello che è stato ma che in realtà continuerà ad essere Raffaella Carrà, che ieri si è spenta a 78 anni. Un termine comunque riduttivo per descrivere colei che più di ogni altra ha incarnato un simbolo, nell’immaginario collettivo lei è la televisione, lei è la “trasgressione” – come non pensare a quell’Ombelico scoperto mostrato nella sigla di Canzonissima che negli anni ‘70 in cui persino le leggi sul divorzio e sull’aborto hanno faticato non poco per essere inserite dell’agenda politica ed essere approvate – che scandalizzava i bacchettoni in un’Italia che sembra così lontana e che a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 luglio 2021) Iconica è l’aggettivo che più di ogni altro descrive quello che è stato ma che in realtà continuerà ad essereCarrà, che ieri si è spenta a 78 anni. Un termine comunque riduttivo per descrivere colei che più di ogni altra ha incarnato un simbolo, nell’immaginario collettivo lei è la televisione, lei è la “trasgressione” – come non pensare a quell’scoperto mostrato nella sigla di Canzonissima che negli anni ‘70 in cui persino le leggi sul divorzio e sull’aborto hanno faticato non poco per essere inserite dell’agenda politica ed essere approvate – che scandalizzava iin un’Italia che sembra così lontana e che a ...

Italbasket : ? Tutto vero! TUTTO VERO. Li abbiamo dominati, segnando 102 punti. A casa loro. Non è più un sogno, è REALTA'. Gr… - milly_carlucci : Sono Scioccata. Giornata triste e dolorosa. Un abbraccio pieno di affetto ai suoi cari e un immenso Grazie a Te Raf… - BABYKMUSIC : Non mi dimenticherò mai le parole che mi hai detto. Grazie di tutto #RaffaellaCarrà ?? - cavrstairs : @_folklorely ah ecco grazie qhah io come al solito all’oscuro da tutto quello che succede in questo fandom ?? - rightnow_28 : @perfectxxnowx aaaah cazzo così mi fai preoccupare, un po’ perché io devo farla tra un mese e un po’ perché mi disp… -