Gianetti Ruote, i 152 licenziati via Whatsapp: «Traditi dal fondo di private equity»

Sabato 3 luglio 152 operai della Gianetti Ruote sono stati licenziati con un messaggio su Whatsapp. La Gianetti Fad Wheel, azienda di lavorazione metalli di Ceriano Laghetto (Monza), ha annunciato la chiusura dello stabilimento con il conseguente licenziamento di 152 lavoratori. E secondo Pietro Occhiuto, segretario generale della Fiom Cgil Brianza, la decisione è «assolutamente collegata» allo sblocco dei licenziamenti da parte del governo Draghi. La storica azienda lombarda di cerchioni per camion era stata acquistata dal fondo di private equity

