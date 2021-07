Covid | Guerini | grande contributo esercito contro pandemia

Advertising

Tharkas72 : @FrancescaLupo15 @Maryro71 @savvucciu @michelerizzi3 - FNOMCeO : Si tiene oggi, alla presenza del Ministro della Difesa, @guerini_lorenzo, la conferenza scientifica “Ricerca e Sani… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Guerini

ANSA Nuova Europa

, in visita istituzionale in Sicilia, ha firmato il registro delle presenze della caserma parlato con il comandante della stazione, al suo seguito anche il comandante generale dell'Arma, Teo ...Leggi notizie correlate ? Ile la battaglia legale per riaprire il lido ? Maxi rissa in un ...e credo che lo abbiano fatto con grande capacità e professionalità - ha proseguito, ..."C'è stato un contributo di tutte le forze armate per contrastare la pandemia, per superare l'emergenza sanitaria le forze armate hanno fatto il loro lavoro al fianco delle altre istituzioni e credo c ..."La Sicilia è terra di grandi risorse economiche, ricca di un patrimonio artistico unico, di importanti poli commerciali e di un raro fervore culturale, ma vede la presenza di fenomeni di criminalità ...