Clima, le 12 misure legislative Ue del pacchetto "Fit for 55" (Di martedì 6 luglio 2021) La Commissione europea presenterà la settimana prossima, mercoledì 14 luglio, un complesso pacchetto legislativo con una dozzina di direttive, regolamenti e altre iniziative, riguardanti tutti i settori dell'economia chiamati a contribuire al nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni Climalteranti dell'Ue del 55% (invece che del 40% previsto in precedenza) entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Le decisioni finali saranno prese dal collegio dei commissari, e alcuni punti potrebbero essere modificati, ma è già possibile tracciare una prima veduta d'insieme delle proposte che saranno varate dalla Commissione. Il pacchetto, chiamato ...

