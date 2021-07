Chiesa porta in vantaggio l'Italia contro la Spagna. A Wembley è 1-0 (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - Al quarto d'ora della ripresa si sblocca la prima semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. A segno Federico Chiesa con un tiro a giro sul palo lontano, una conclusione imparabile per il portiere delle furie rosse Unai Simon. Il centrocampista offensivo della Juventus è stato lesto a sfruttare un pallone vagante nell'area avversaria dopo un'incursione di Immobile. Nel secondo tempo la Spagna ha avuto un paio di occasioni importanti con Dani Olmo e, soprattutto con Oyarzabal. Luis Enrique mette dentro anche Alvaro Morata tenuto inizialmente in panchina. Mancini risponde mettendo dentro Berardi e ... Leggi su agi (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - Al quarto d'ora della ripresa si sblocca la prima semifinale di Euro 2020 tra. A segno Federicocon un tiro a giro sul palo lontano, una conclusione imparabile per il portiere delle furie rosse Unai Simon. Il centrocampista offensivo della Juventus è stato lesto a sfruttare un pallone vagante nell'area avversaria dopo un'incursione di Immobile. Nel secondo tempo laha avuto un paio di occasioni imnti con Dani Olmo e, soprattutto con Oyarzabal. Luis Enrique mette dentro anche Alvaro Morata tenuto inizialmente in panchina. Mancini risponde mettendo dentro Berardi e ...

