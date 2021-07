Carolina Marconi si rasa a zero, la lotta al tumore continua: “Vedo il lato positivo” (Di martedì 6 luglio 2021) continua con forza e determinazione la lotta al tumore di Carolina Marconi. L’ex gieffina ha annunciato di avere un tumore al seno a mezzo social e questa sua testimonianza prosegue giorno dopo giorno, attraverso diverse immagini che ha voluto condividere con i tanti follower. La lunga chioma corvina è ormai un ricordo ma ricrescerà, più forte di prima. Il suo percorso è stato costruito per grandi, prima con un carrè e successivamente con un taglio corto del quale ha già deciso di liberarsi in poco tempo. Questa decisione così drastica, e della quale ha dichiarato di andare particolarmente ... Leggi su dilei (Di martedì 6 luglio 2021)con forza e determinazione laaldi. L’ex gieffina ha annunciato di avere unal seno a mezzo social e questa sua testimonianza prosegue giorno dopo giorno, attraverso diverse immagini che ha voluto condividere con i tanti follower. La lunga chioma corvina è ormai un ricordo ma ricrescerà, più forte di prima. Il suo percorso è stato costruito per grandi, prima con un carrè e successivamente con un taglio corto del quale ha già deciso di liberarsi in poco tempo. Questa decisione così drastica, e della quale ha dichiarato di andare particolarmente ...

