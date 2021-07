Cannes 74 al via nel segno della ripartenza: tutte le star sulla Croisette (Di martedì 6 luglio 2021) Il cinema riparte davvero. Dopo l'annullamento dell'edizione 2020 per la pandemia, dal 6 al 17 luglio si riaccendono i fari sulla Croisette, che torna ad essere 'the place to be' della settima arte, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 luglio 2021) Il cinema riparte davvero. Dopo l'annullamento dell'edizione 2020 per la pandemia, dal 6 al 17 luglio si riaccendono i fari, che torna ad essere 'the place to be'settima arte, ...

Advertising

WeCinema : Domani il via alla 74° edizione del @Festival_Cannes, con 'Annette' di Leo Carax. #AdamDriver e #MarionCotillard tr… - CiabattaUna : RT @MiaZeldaMoe: @CiabattaUna dal 6 al 17 luglio????prende finalmente il via la kermesse cinematografica!#Annette è il film d'apertura al Fes… - MiaZeldaMoe : @CiabattaUna dal 6 al 17 luglio????prende finalmente il via la kermesse cinematografica!#Annette è il film d'apertura… - ValentinaDAmic4 : RT @RedShoesUK: Al via oggi Cannes 2021. Mentre i nostri Red Shoesers Anna Maria Pasetti @palindromiss, Lee Marshall @leenelmezzo e Jo-Ann… - RedShoesUK : Al via oggi Cannes 2021. Mentre i nostri Red Shoesers Anna Maria Pasetti @palindromiss, Lee Marshall @leenelmezzo e… -