Calciomercato Inter | rinnovo fino al 2022 per Kolarov

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Benfica, la dirigenza pronta a trattare con l'#Inter - DiMarzio : #Hakimi-#Psg-#Inter: le cifre finali dell'operazione - Gazzetta_it : Inter, non solo Hakimi: scatta il mercato in uscita. Obiettivo 100 milioni #calciomercato - cg__97 : RT @MarcoBovicelli: #Inter, dirigenza (#RuiCosta) del #Benfica a Milano per chiudere #JoaoMario: incontro a pranzo con l’agente del giocato… - DrSeregin : RT @calciomercatoit: ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

La Gazzetta dello Sport

MILANO - L', in un comunicato, ha reso noto il rinnovo di contratto di Aleksandar Kolarov : il terzino ex Lazio e Roma resterà in nerazzurro fino al 30 giugno 2022. Ecco la nota del club: " FC ..., INCONTRO A MILANO PER JOAO MARIO L'sta lavorando sia in entrata che in uscita in questa fase delestivo ed uno dei casi più spinosi da risolvere riguarda l'...Il rinnovo di Kessié è uno dei nodi da sciogliere in casa Milan, il giocatore va in scadenza nel 2022 e ancora non ha firmato l’accordo ...Calciomercato Inter, i nerazzurri si preparano a salutare un altro top player dopo Hakimi. L'affare sta entrando nel vivo ...