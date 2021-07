Bella come sei (Di martedì 6 luglio 2021) Di Vincenzo Calafiore 6 Luglio 2021 Udine ( ITALY ) “…… ci rincorriamo nei sogni e nei sogni noi viviamo quel sogno che ci ha uniti. Di notte come ombre ci aggiriamo mano nella mano nei luoghi in cui viviamo, torniamo alla riva, dove aspettiamo l’alba che ci porterà via come ombre… “ Vincenzo Calafiore , io resterei delle ore a guardarti, con la stessa meraviglia con cui guardo un tramonto sul mare, tu lo sai di esserlo e rimani lì con quei tuoi capelli lunghi appoggiati al collo che scendono giù lungo una spalla, con quegli occhi smarriti chissà dove, forse dove sono io! Ricordi? Era un’estate, ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 6 luglio 2021) Di Vincenzo Calafiore 6 Luglio 2021 Udine ( ITALY ) “…… ci rincorriamo nei sogni e nei sogni noi viviamo quel sogno che ci ha uniti. Di notteombre ci aggiriamo mano nella mano nei luoghi in cui viviamo, torniamo alla riva, dove aspettiamo l’alba che ci porterà viaombre… “ Vincenzo Calafiore , io resterei delle ore a guardarti, con la stessa meraviglia con cui guardo un tramonto sul mare, tu lo sai di esserlo e rimani lì con quei tuoi capelli lunghi appoggiati al collo che scendono giù lungo una spalla, con quegli occhi smarriti chissà dove, forse dove sono io! Ricordi? Era un’estate, ...

Advertising

matteosalvinimi : ...dovrà tornare a splendere. Vogliamo una città bella, pulita e vivibile, mentre negli ultimi anni (come certifica… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? #Pessina: “Contro il #Belgio sarà un’altra gara difficilissima, per le loro grandi qualità. Ma se v… - rightnow_28 : @tmlns95 anche io???? come si fa a dire che non ha una bella voce - jadawin_wolff : @OrnellaVanoni era brava e bella, fisicamente uno splendore, come persona son sicuro altrettanto. ci mancjerà tantissimo. - jimindtsuga : la mia vita veramente ma come si fa è la più bella del mondo -