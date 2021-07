VIDEO Real Madrid, a tutto Isco: gol, dribbling e giocate da urlo (Di lunedì 5 luglio 2021) Le migliori giocate del trequartista del Real Madrid che interessa molto al Milan per la prossima stagione Leggi su mediagol (Di lunedì 5 luglio 2021) Le miglioridel trequartista delche interessa molto al Milan per la prossima stagione

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Real Dribbling, di destro, dalla distanza e...: il meglio di Isco al Real Madrid Francisco Alarcón "Isco" ha giocato la sua prima partita con il Real Madrid il 18 agosto 2013. Da allora, il centrocampista spagnolo ha segnato 51 gol e vinto 16 titoli con i Blancos. E ora il Milan lo guarda con interesse: ecco i suoi migliori momenti con la ...

