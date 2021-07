Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2021 ore 18:15 (Di lunedì 5 luglio 2021) Viabilità DEL 5 LUGLIO 2021 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO, INIZIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA. C’E’ TRAFFICO ANCHE IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. UN INCIDENTE STA PROVOCANDO GROSSI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ABBIAMO CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO VERSO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 luglio 2021)DEL 5 LUGLIOORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO, INIZIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA. C’E’ TRAFFICO ANCHE IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. UN INCIDENTE STA PROVOCANDO GROSSI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ABBIAMO CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO VERSO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Si allarga al Sentierone il cantiere del 2° lotto della riqualificazione del centro di Bergamo ... i lavori riprenderanno nell'area a ridosso di viale Roma e nei giardini che cingono uno dei propilei di porta Nuova e il Teatro Donizetti. Il cantiere provoca alcune modifiche alla viabilità dell'...

Castelnuovo Berardenga, modifiche alla viabilità nel centro storico ... ancora in via Roma, dall'intersezione con via Garibaldi all'intersezione con piazza Matteotti, nella stessa piazza Matteotti e in piazza Marconi. Le modifiche provvisorie alla viabilità sono state ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2021 ore 11:30