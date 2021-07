Temptation Island Anticipazioni: la reazione di Alessio per Natascia (Di lunedì 5 luglio 2021) Temptation Island Anticipazioni, Alessio è scoppiato in lacrime per Natascia, nel falò ha visto qualcosa che lo ha turbato. Temptation Island Anticipazioni, cosa ha visto Alessio nel falò? Cosa lo ha fatto piangere? (Instagram)La seconda puntata dello show su Canale 5, andrà in onda questa sera a partire dalle ore 21.25, una delle coppie che ha deciso di mettersi in gioco nello show televisivo è quella formata tra Alessio e Natascia. I due durante la prima puntata non hanno avuto molta ... Leggi su ck12 (Di lunedì 5 luglio 2021)è scoppiato in lacrime per, nel falò ha visto qualcosa che lo ha turbato., cosa ha vistonel falò? Cosa lo ha fatto piangere? (Instagram)La seconda puntata dello show su Canale 5, andrà in onda questa sera a partire dalle ore 21.25, una delle coppie che ha deciso di mettersi in gioco nello show televisivo è quella formata tra. I due durante la prima puntata non hanno avuto molta ...

