Svolta Imu | ecco chi non dovrà pagarla Pronti i rimborsi

(Di martedì 6 luglio 2021) Colpo di scena Imu: un emendamento del decreto Sostegni-bis prevede il mancato pagamento da parte di una vasta categoria.chi riguarda Grande novità sul fronte Imu: come infatti filtra da Palazzo Chigi, è in arrivo una sospensione per l’Imposta Municipale Unica in un caso specifico per questo 2021. Questa riguarda i proprietari di appartamenti L'articolo proviene da Consumatore.com.

Consumatore.com

In questo momento sarebbero avviati i ragionamenti per un ristoro per quei proprietari immobiliari che sono stati penalizzati dal blocco degli sfratti, ma hanno dovuto pagare lo stesso l'. A ...... la Lega chiede il riconoscimento di un ristoro totale per i proprietari penalizzati, magari con l' esenzione dell'per tutto il 2021 . Per il leghista Massimo Bitonci, relatore al decreto ...