Somnio è lo yacht più grande del mondo (Di lunedì 5 luglio 2021) L'ultima novità in fatto di yacht super lusso è da record ed è anche italiana: è Somnio, lo yacht più grande e più bello del mondo, lungo 222 metri e con una stazza lorda di 33.500 tonnellate, in costruzione in Norvegia da VARD (Norvegia), società di Fincantieri. Lo yacht super lusso sarà varato nel 2024 per portare tra i mari più spettacolari dei quattro angoli del pianeta i 39 facoltosi proprietari (e relativi compagni di viaggio) degli altrettanti appartamenti iper esclusivi che ci saranno a bordo. Il senso del progetto è offrire la privacy di una barca privata, ma - riprendendo le ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 luglio 2021) L'ultima novità in fatto disuper lusso è da record ed è anche italiana: è, lopiùe più bello del, lungo 222 metri e con una stazza lorda di 33.500 tonnellate, in costruzione in Norvegia da VARD (Norvegia), società di Fincantieri. Losuper lusso sarà varato nel 2024 per portare tra i mari più spettacolari dei quattro angoli del pianeta i 39 facoltosi proprietari (e relativi compagni di viaggio) degli altrettanti appartamenti iper esclusivi che ci saranno a bordo. Il senso del progetto è offrire la privacy di una barca privata, ma - riprendendo le ...

Advertising

grandeindio : #aziendacondominio Somnio - Un condominio da ricchi così ricchi da fare schifo! Per la serie 'vita da nababbi', nel… - TotFreeMagazine : LA CURIOSITA' Si chiama Somnio ed è lo yacht più grande del mondo. Lungo 222 metri ha 39 appartamenti. #somnio… - Piergiulio58 : Somnio è lo yacht più grande del mondo: lungo 222 metri, con 39 appartamenti e una cantina per 10mila bottiglie -… - Italia_Notizie : Somnio è lo yacht più grande del mondo: lungo 222 metri, con 39 appartamenti e una cantina per 10mila bottiglie - Profilo3Marco : RT @Corriere: Lungo 222 metri, 39 appartamenti e una cantina da 10mila bottiglie: ecco lo yacht più g... -