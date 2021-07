Scuola, Bianchi: «Lezioni in presenza». Veneto, l’idea del via a fine settembre (Di lunedì 5 luglio 2021) Il ministro a Bergamo e l’appello ai 200mila no vax tra docenti e ausiliari. Il governatore Zaia: «Abbiamo fatto una delibera aperta per spostare la data di inizio» Leggi su corriere (Di lunedì 5 luglio 2021) Il ministro a Bergamo e l’appello ai 200mila no vax tra docenti e ausiliari. Il governatore Zaia: «Abbiamo fatto una delibera aperta per spostare la data di inizio»

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Corriere: Scuola, il ministro Bianchi: «Lezioni in presenza». Veneto, l’idea del via a fine settembre - CorriereQ : Covid: Bianchi, lavoriamo per scuola in presenza senza ‘se’ e senza ‘ma’ - Italia_Notizie : Scuola, Bianchi: «Lezioni in presenza». Veneto, l’idea del via a fine settembre - chezbabs : Scuola, il ministro Bianchi: «Lezioni in presenza». Veneto, l’idea del via a fine settembre - Corriere : Scuola, il ministro Bianchi: «Lezioni in presenza». Veneto, l’idea del via a fine settembre -