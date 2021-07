Sarri: «Non mi è pesato stare fermo, gli stadi vuoi mettono tristezza» (Di lunedì 5 luglio 2021) Maurizio Sarri rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo l’addio alla Juventus e l’arrivo alla Lazio: ecco le sue dichiarazioni Maurizio Sarri torna a parlare. Le sue dichiarazioni a Sportitalia. ANNO SABBATICO – «In questi giorni di silenzio sono stato con la famiglia, ho letto e ho visto tante partite. Ma soprattutto ho visto tante corse ciclistiche. Io vengo da una famiglia di ciclisti. Da quello è nata sta passione. Devo dire però che non mi è pesato molto stare fuori. Gli stadi vuoti mi mettevano una grande tristezza e non mi mettevano gran voglia di tornare». LE ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Mauriziorompe il silenzio e parla per la prima volta dopo l’addio alla Juventus e l’arrivo alla Lazio: ecco le sue dichiarazioni Mauriziotorna a parlare. Le sue dichiarazioni a Sportitalia. ANNO SABBATICO – «In questi giorni di silenzio sono stato con la famiglia, ho letto e ho visto tante partite. Ma soprattutto ho visto tante corse ciclistiche. Io vengo da una famiglia di ciclisti. Da quello è nata sta passione. Devo dire però che non mi èmoltofuori. Glivuoti mi mettevano una grandee non mi mettevano gran voglia di tornare». LE ...

