Sampdoria, ecco D’Aversa: “Sono molto contento per questa opportunità, ringrazio il presidente” (Di lunedì 5 luglio 2021) Il nuovo allenatore della Sampdoria, Roberto D’Aversa, nel corso di una breve intervista rilasciata al sito ufficiale del club blucerchiato, ha raccontato le sue prime sensazioni: “Sono appena arrivato a Genova e Sono molto contento. ringrazio il presidente Ferrero e il mondo Samp per questa grande opportunità. Un saluto e un abbraccio a tutti i tifosi”. Nella giornata di domani il tecnico, che ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2023, sarà ufficialmente presentato alla stampa. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Il nuovo allenatore della, Roberto, nel corso di una breve intervista rilasciata al sito ufficiale del club blucerchiato, ha raccontato le sue prime sensazioni: “appena arrivato a Genova eilFerrero e il mondo Samp pergrande. Un saluto e un abbraccio a tutti i tifosi”. Nella giornata di domani il tecnico, che ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2023, sarà ufficialmente presentato alla stampa. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #Sampdoria, ecco le prime parole del nuovo tecnico Roberto #DAversa - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Sampdoria, cessione vicina: #Ferrero tratta in segreto con due gruppi americani e uno arabo, i dettagli - mercatoymercado : RT @cmdotcom: #Sampdoria, cessione vicina: #Ferrero tratta in segreto con due gruppi americani e uno arabo, i dettagli - NanniSofia1 : RT @Tag43_ita: Non solo #Mancini e Vialli, da Lombardo a Nuciari, lo staff dell'Italia è pieno di ex calciatori blucerchiati. Ecco chi sono… - Tag43_ita : Non solo #Mancini e Vialli, da Lombardo a Nuciari, lo staff dell'Italia è pieno di ex calciatori blucerchiati. Ecco… -