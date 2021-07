Riforma pensioni | CGIL | CISL e UIL e INPS propongono sconto su età e contributi

(Di lunedì 5 luglio 2021): sindacati confederali epressano il Governo Draghi. Cosa ci lascerà il post quota 100? Varie possibilità di “”. Pensione piena con 62 anni di età o 41 dio a 64 anni. I sindacati confederalie UIL sono in pressione sul Governo Draghi per il dopo Quota 100, misura che non troverà confermata dopo il 31 dicembre. Contemporaneamente anche l’ha necessità di trovare un nuovo quadro normativo sostenibile. Età oa scelta del lavoratore: la proposta dei sindacati. Uno dei nodi ...

A fine anno diremo addio a Quota 100: ladellein fase di studio da parte del governo Draghi va avanti e le ipotesi in campo sono tante. Le ultime novità Poco tempo fa ( leggi qui ) ci siamo occupati di quale potrebbe essere ...2022: equiparare contributivi puri a retributivi e misti Considerando che i contributivi puri , ossia i giovani che hanno iniziato a lavorare dal 1996 in poi, non possono beneficiare ...Riforma pensioni: sindacati confederali e INPS pressano il Governo Draghi. Cosa ci lascerà il post quota 100? Varie possibilità di "sconto". Pensione pie ...Governo e sindacati si preoccupano rispettivamente di promuove le vaccinazioni per tutti e di evitare al massimo i licenziamenti, ma dovrebbero porre maggiore attenzione alle pensioni riforma pensioni ...