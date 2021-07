Riforma Fiscale, CAF CIA: “Proposta insoddisfacente: mettere mano a detrazioni, catasto e sistema riscossione” (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – “La Proposta di Riforma Fiscale approvata dalle commissioni Finanze di Camera e Senato, delinea una profonda rivisitazione del sistema che, a nostro avviso, sta andando avanti in maniera poco organica, con più attenzione alla sensibilità delle variegate anime della maggioranza politica, che non alle effettive esigenze di semplificazione, progressività ed equità che si dovrà configurare”. È quanto afferma Alessandro Mastrocinque, presidente di CAF-Cia, il sistema dei Centri di assistenza Fiscale di CIA agricoltori italiani commentando la Proposta di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – “Ladiapprovata dalle commissioni Finanze di Camera e Senato, delinea una profonda rivisitazione delche, a nostro avviso, sta andando avanti in maniera poco organica, con più attenzione alla sensibilità delle variegate anime della maggioranza politica, che non alle effettive esigenze di semplificazione, progressività ed equità che si dovrà configurare”. È quanto afferma Alessandro Mastrocinque, presidente di CAF-Cia, ildei Centri di assistenzadi CIA agricoltori italiani commentando ladi ...

