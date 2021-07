Raffaella Carrà, la morte e l’addio: da Barbara D’Urso e Mara Venier (Di lunedì 5 luglio 2021) La “regina della televisione italiana” ha avuto modo di collaborare e conoscere molti dei volti oggi noti, ed è anche stata un vero e proprio esempio per molti di loro. In moltissimi, infatti, stanno spendendo parole per la scomparsa della grande icona italiana. Barbara D’Urso, Alfonso Signorini, Stefania Orlando, Mara Venier, Simona Ventura, Carlo Conti, Gerry Scotti, Antonella Clerici… in moltissimi stanno condividendo pensieri e parole sulla morte Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 luglio 2021) La “regina della televisione italiana” ha avuto modo di collaborare e conoscere molti dei volti oggi noti, ed è anche stata un vero e proprio esempio per molti di loro. In moltissimi, infatti, stanno spendendo parole per la scomparsa della grande icona italiana., Alfonso Signorini, Stefania Orlando,, Simona Ventura, Carlo Conti, Gerry Scotti, Antonella Clerici… in moltissimi stanno condividendo pensieri e parole sullaArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - mariakallax_ : RT @HuertDeAuteuil: Petizione per vietare l’utilizzo della parola icona e i suoi derivati per qualsiasi altra persona non sia Raffaella Car… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Da Sergio Mattarella a Mario Draghi, il saluto della politica e delle istituzioni a #RaffaellaCarrà @FQMagazineit h… -