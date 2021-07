Raffaella Carrà è morta (Di lunedì 5 luglio 2021) . Aveva solo 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stato Sergio Iapino con una nota: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“. Con queste parole Sergio Iapino si è unito al dolore dei nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti. Durante la sua lunga carriera è diventata un’icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all’estero, soprattutto in Spagna. mi piange il cuore nel sapere che un’icona come Raffaella ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 luglio 2021) . Aveva solo 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stato Sergio Iapino con una nota: “ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“. Con queste parole Sergio Iapino si è unito al dolore dei nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti. Durante la sua lunga carriera è diventata un’icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all’estero, soprattutto in Spagna. mi piange il cuore nel sapere che un’icona come...

Advertising

francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - gesubambin : RT @Ceciliacantara: no, raffaella carrà no!?????? che presammale, riposa in pace angelo ?????? - Hotxico : RT @Corriere: È morta Raffaella Carrà -