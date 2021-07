Raffaella Carrà | com’è morta? Ecco cosa si è saputo finora

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 luglio 2021) Uniti nel dolore. È una giornata tristissima per gli italiani.se ne è andata all’età di 78 anni. La notizia è arrivata nel caldo pomeriggio di oggi, lunedì 5 luglio, ed è giunta del tutto inaspettata. La signora della televisione italiana, infatti, aveva scelto di non far sapere nessuno il suo doloroso calvario. In realtà la showgirl, cantante, attrice, ballerina e conduttrice lottava già da tempo con la malattia. “ci ha lasciati – ha fatto sapere l’ex compagno Sergio Iapino – È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per ...