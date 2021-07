Ora l’anziano Benedetto XVI prega “fortemente” per la salute del successore Bergoglio (Di lunedì 5 luglio 2021) La notizia che fino a qualche anno fa era impensabile. l’anziano e malato Benedetto XVI, 94 anni, prega per la salute del più giovane Jorge Bergoglio, che ne ha 84, suo successore sul soglio pontificio. Anche il Pontefice emerito si unisce infatti alle preghiere di tutto il mondo per Papa Francesco, sottoposto ieri sera ad un lungo intervento chirurgico. Lo fa sapere all’Adnkronos monsignor Georg Ganswein, segretario personale di Ratzinger e prefetto della Casa Pontificia. “Papa Benedetto – dice mons. Ganswein – rivolge un pensiero affettuoso e prega ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 luglio 2021) La notizia che fino a qualche anno fa era impensabile.e malatoXVI, 94 anni,per ladel più giovane Jorge, che ne ha 84, suosul soglio pontificio. Anche il Pontefice emerito si unisce infatti alle preghiere di tutto il mondo per Papa Francesco, sottoposto ieri sera ad un lungo intervento chirurgico. Lo fa sapere all’Adnkronos monsignor Georg Ganswein, segretario personale di Ratzinger e prefetto della Casa Pontificia. “Papa– dice mons. Ganswein – rivolge un pensiero affettuoso e...

