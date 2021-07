Movida a Ischia: due locali chiusi e un uomo denunciato per droga (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Ischia (Na) – Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato di Ischia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree interessate dalla “Movida” in località Riva Destra e nel Comune di Forio. Nel corso dell’attività sono state identificate 157 persone, controllati 60 veicoli e contestate 8 violazioni del Codice della Strada per mancanza di revisione, mancata copertura assicurativa, mancato utilizzo del casco protettivo e per divieto di sorpasso. Inoltre, i poliziotti hanno sanzionato in via Porto i titolari di due esercizi commerciali per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato dihanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree interessate dalla “” intà Riva Destra e nel Comune di Forio. Nel corso dell’attività sono state identificate 157 persone, controllati 60 veicoli e contestate 8 violazioni del Codice della Strada per mancanza di revisione, mancata copertura assicurativa, mancato utilizzo del casco protettivo e per divieto di sorpasso. Inoltre, i poliziotti hanno sanzionato in via Porto i titolari di due esercizi commerciali per ...

