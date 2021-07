L’incredibile storia delle due ragazze morte investite in un campo agricolo (Di lunedì 5 luglio 2021) Si chiamavano Hanan Nekhla e Sara El Jaafar. Avevano, rispettivamente, 31 e 28 anni ed erano entrambe di origini marocchine. Le due donne sono morte all’interno di un campo agricolo a Sud di Milano, tra le cittadine di Locate di Triulzi e San Giuliano milanese. Due decessi dai contorni ancora oscuri perché, al momento, si può parlare solamente di due ragazze uccise nel campo agricolo. Le dinamiche di quanto accaduto qualche giorno fa nella provincia del capoluogo lombardo sono ancora tutte da accertare, ma gli inquirenti seguono già una pista. ragazze uccise nel ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Si chiamavano Hanan Nekhla e Sara El Jaafar. Avevano, rispettivamente, 31 e 28 anni ed erano entrambe di origini marocchine. Le due donne sonoall’interno di una Sud di Milano, tra le cittadine di Locate di Triulzi e San Giuliano milanese. Due decessi dai contorni ancora oscuri perché, al momento, si può parlare solamente di dueuccise nel. Le dinamiche di quanto accaduto qualche giorno fa nella provincia del capoluogo lombardo sono ancora tutte da accertare, ma gli inquirenti seguono già una pista.uccise nel ...

