iPhone 13 potrebbe finalmente supportare la ricarica inversa

(Foto: LetsGoDigital @Technizoconcept) iPhone 13 potrebbe finalmente debuttare assieme alla generazione iPhone 13 la tanto richiesta tecnologia di ricarica inversa, come anticipato da recenti indiscrezioni che confermerebbero la presenza di una bobina wireless più grande all'interno dei quattro futuri modelli di smartphone di Apple attesi per il prossimo autunno. La ricarica inversa, o reverse charging, debuttava ufficialmente nell'autunno del 2018 grazie a Huawei Mate 20 Pro, il primo smartphone a offrire la possibilità di trasferire energia senza fili a un altro dispositivo.

