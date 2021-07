“Ha detto sì!”. La proposta di matrimonio sulla spiaggia, al tramonto: i vip presto sposi (Di lunedì 5 luglio 2021) “Ha detto sì!”. Avete presente le proposte di matrimonio da favola, quelli che si vedono nei film? Ecco, immaginate uno scenario come una spiaggia paradisiaca delle Maldive al tramonto, con lui pronto a inginocchiarsi per chiedere la mano e mettere al dito della compagna un anello meraviglioso, con sullo sfondo un’ambientazione esotica da sogno. Beh, la proposta è andata a buon fine, come scrive lui nella didascalia dell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram. “Ha detto sì”, le parole precise a cui fanno eco quelle di lei, che conferma e mostra in primo piano il solitario ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) “Hasì!”. Avete presente le proposte dida favola, quelli che si vedono nei film? Ecco, immaginate uno scenario come unaparadisiaca delle Maldive al, con lui pronto a inginocchiarsi per chiedere la mano e mettere al dito della compagna un anello meraviglioso, con sullo sfondo un’ambientazione esotica da sogno. Beh, laè andata a buon fine, come scrive lui nella didascalia dell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram. “Hasì”, le parole precise a cui fanno eco quelle di lei, che conferma e mostra in primo piano il solitario ...

Advertising

trash_italiano : Qui Imen mentre mostra la sua amica che spiega ad una commessa come avrebbe potuto guadagnare di più. A quel punto… - fabiocaninoreal : quelli che difendono renzi SEMPRE gli fanno un pessimo servizio perché tutti sbagliamo e se non lo si riconosce si… - SPatuanelli : La sospensione del #cashback è un errore, l’ho detto e ripetuto ieri in cabina di regia. Mi auguro si possa tornare… - librazione_ : @MariuzzoAndrea Che poi non è assolutamente detto che c'ho qui si scrive coincida con i propri interessi - iosonoestanca : Quest* cess* si incazza per i pronomi sbagliati (e ci sta) ma dopo aver detto ad una ragazza di ammazzarsi. Teso r… -

Ultime Notizie dalla rete : detto sì Maxi rave illegale nel Pisano, in 6mila a ballare. Identificate 200 persone ... ha detto il prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo "Non abbiamo neppure notizia di criticità sotto il profilo sanitario, anche se sul posto vi sono ambulanze e personale del 118 pronti a intervenire in ...

Olimpiadi Tokyo, Luka Doncic fenomeno anche con la Slovenia: tripla doppia in finale "Abbiamo una squadra meravigliosa" ha detto dopo la partita e dopo l'interruzione. "La chimica è incredibile e tutti ci hanno messo il cuore. Stiamo facendo la storia per la nostra nazione. Questo ...

Scuola a settembre in Dad? Bianchi dice no e chiede ai prof di vaccinarsi. Agli studenti del Lazio il Johnson&Johnson: si fa prima - Notizie Scuola Tecnica della Scuola ... hail prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo "Non abbiamo neppure notizia di criticità sotto il profilo sanitario, anche se sul posto vi sono ambulanze e personale del 118 pronti a intervenire in ..."Abbiamo una squadra meravigliosa" hadopo la partita e dopo l'interruzione. "La chimica è incredibile e tutti ci hanno messo il cuore. Stiamo facendo la storia per la nostra nazione. Questo ...