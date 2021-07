Governatori e sindaci, ecco l’indice di gradimento: De Luca terzo, de Magistris penultimo (Di lunedì 5 luglio 2021) ecco la classifica dell’“indice di gradimento” di Governatori e sindaci in Italia: Vincenzo De Luca sul podio, mentre Luigi de Magistris è penultimo. La rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore (pubblicata sul Sole 24 Ore) riguardante l’ “indice di gradimento” di Governatori e sindaci separa nettamente i due grandi rivali Leggi su 2anews (Di lunedì 5 luglio 2021)la classifica dell’“indice di” diin Italia: Vincenzo Desul podio, mentre Luigi de. La rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore (pubblicata sul Sole 24 Ore) riguardante l’ “indice di” disepara nettamente i due grandi rivali

Advertising

Agenzia_Ansa : Luca Zaia e Antonio Decaro si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradime… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Gradimento: Zaia il più amato fra i governatori, i sindaci veneti - LPincia : RT @monika_mazurek: Il primo cittadino di #Catania è in ultima posizione con il 30 per cento dei consensi. Nello #Musumeci risale la classi… - campobassolive : Gradimento governatori e sindaci, consenso in netto calo per Toma, Gravina e D’Apollonio - monika_mazurek : Il primo cittadino di #Catania è in ultima posizione con il 30 per cento dei consensi. Nello #Musumeci risale la cl… -