Gentile: 'Juve, Cristiano Ronaldo resta. Ma dovrà dare il massimo' (Di lunedì 5 luglio 2021) Cristiano Ronaldo ha ancora un contratto in essere e la Juventus non può dirgli di andar via . Credo che, alla fine, lo rispetterà: penso che rimarrà in bianconero e, nell'ultimo anno prima del ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 luglio 2021)ha ancora un contratto in essere e lantus non può dirgli di andar via . Credo che, alla fine, lo rispetterà: penso che rimarrà in bianconero e, nell'ultimo anno prima del ...

Advertising

Ansa_Piemonte : Juve, Gentile: 'Penso che CR7 rispetterà il contratto'. Ex difensore bianconeri:'Nell'ultimo anno dovrà fare il mas… - TUTTOJUVE_COM : Gentile: 'Italia-Spagna? Gli azzurri possono mirare alla finale. Ronaldo? Penso che resterà alla Juve' - junews24com : Gentile vota Chiellini: «Come me nel 1982, andiamo in finale» - - Spirito59026561 : @juve_elena Ricambio Ciò che Ricevo Ciò che percepisco???? Anche tu sei Sempre molto gentile ???? Sei una persona sp… - juve_elena : @da_rold1 Rimane così Sandra sei una bravissima persona ????? molto simpatica e gentile ?? -