Filograna | Ministero per gli autonomi per censimento settore

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 luglio 2021)e P.Iva), unper gliper avviare– “Situazione drammatica, migliaia di partite iva stanno chiudendo” “Unper glie Assessorati negli Enti Locali dedicati per avviare un grandequalitativo dell’intero comparto delle partite iva e per mettere a punto un compendio di norme e istruzioni in grado di aiutare i lavoratoria dimenarsi nella giungla di regole che spesso affossano la libera attività imprenditoriale”. A rilanciare la ...