Dal 6 al 17 luglio spettacolo sul Lago dei Tre Comuni con “AcroMAX”

Dal 6 al 17 luglio 2021 i riflettori saranno puntati sul Lago dei Tre Comuni (UD). Dodici giornate di gare adrenaliniche con i migliori piloti al mondo di parapendio acrobatico che in queste ore stanno compiendo sul posto voli di allenamento pre gara Da domani, martedì 6 luglio 2021 e fino a sabato 17, l'adrenalina salirà alle stelle sul Lago dei Tre Comuni (o Lago di Cavazzo) in provincia di Udine in Friuli Venezia Giulia. I migliori piloti al mondo di parapendio acrobatico sono arrivati, alcuni già dal weekend, per testare l'area di gara. Tra questi Théo de Blic, Raul ...

